На Донбасі минулої доби зафіксували 5 порушень режиму тиші – пресцентр ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі здійснили п’ять порушень режиму припинення вогню, з них чотири обстріли й один проліт безпілотника, повідомив вранці 21 червня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Старогнатівки, Травневого, Причепилівки, Новозванівки, велися вони зі стрілецької зброї, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру.

Проліт безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування зафіксували на Луганщині. За даними пресцентру ООС, «БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ».

Втрат серед військових минулої доби не було, йдеться в повідомленні.

«На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – додали в пресцентрі.

Станом на 7 годину ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 21 червня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.