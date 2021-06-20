Цивільний поранений в Авдіївці внаслідок обстрілу з боку бойовиків – штаб ООС

Цивільний житель Авдіївки на Донеччині був поранений 19 червня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив вранці 20 червня пресцентр операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, бойовики обстріляли населений пункт із великокаліберних кулеметів.

Постраждалий – місцевий житель 1989 року народження – зазнав кульового поранення. «Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу і доправили до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

Загалом минулої доби підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомив пресцентр ООС.

За даними штабу ООС, бойових втрат серед українських військових внаслідок дій бойовиків не було.

Обстріли зафіксували поблизу Луганського, Авдіївки, Новотошківського, Водяного (що на Приазов’ї), велися вони зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Зайцеве і Жовте зафіксували прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. За повідомленням штабу ООС, «БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ».

Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь на обстріли, додали у пресцентрі ООС, а про всі факти порушень з боку підтримуваних Росією сил повідомили представникам Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українські сили в одному обстрілі своїх позицій, в угрупованні «ЛНР» також заявили про один обстріл за минулу добу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.