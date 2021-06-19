ООС: військові повідомили про чергові порушення і безпілотники, без бойових втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не призвели до бойових втрат серед українських військових, і про незаконне застосування ними російських безпілотників.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину порушень було три.

Зокрема, біля селища Луганського на Донеччині, на так званій «Світлодарській дузі», противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Там бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, мовиться в повідомленні.

Крім того, біля селища Зайцевого на північній околиці окупованої Горлівки, розділеного лінією фронту, і села Жовтого, що на лінії фронту, на північний захід від окупованого Луганська, були зафіксовані прольоти безпілотних літальних апаратів противника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Як заявляють військові, ці БПЛА були вчасно придушені засобами радіоелектронної боротьби. Але в повідомленні не уточнено, з яким саме результатом: чи їх, наприклад, завдяки цьому вивели з ладу з падінням апарата, чи лише змусили повернути назад.

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – запевняють військові.

Попередніми днями повідомлення про польоти російських БПЛА «Орлан-10» чи «Орлан-3М», які мають певну зовнішню схожість, через лінію контакту, що заборонено умовами чинного режиму припинення вогню, українські військові повідомляли майже щодня. І кожного разу, за повідомленнями, ці апарати були «вчасно придушені засобами РЕБ».

У повідомленнях досі щоразу йшлося про лінію контакту на Луганщині, де лежить згадане нині село Жовте і згадане в одному з інших зведень сусіднє село Раївка. Цього ж разу до місць появи цих російських безпілотників, призначених для ведення радіотехнічної й оптичної розвідки, цілевказування тощо («Орлан-10») чи аерофотовідеозйомки («Орлан-3М), додалося й Зайцеве на Донеччині.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинув принаймні 41 український військовослужбовець, ще принаймні понад 110 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще п’ятеро військових загинули і 15 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 39 загиблих і 122 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.