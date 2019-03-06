Випускникам шкіл в Україні замість атестата видаватимуть свідоцтво – Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України повідомили про рішення замінити видачу досі звичних атестатів випускникам (11-12 класів) на свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

«Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в Росії, але в усіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена», – повідомила профільний міністр Лілія Гриневич.

Вона також додала, що школярі відтепер отримуватимуть після 4-го класу – свідоцтво про здобуття початкової освіти; після 9-го – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

«Вперше передбачено документ єдиного зразка після завершення початкової школи. Поки його не видаватимуть безпосередньо школярам, однак планується, що всі свідоцтва, зокрема про отримання початкової освіти, будуть занесені в єдину державну базу. Це полегшить відновлення документів, а також перехід дітей із закладу в заклад», – повідомили у міністерстві.

Повідомляється, що документи про закінчення школи адаптують для осіб з порушеннями зору – їх почнуть виготовляти з використанням шрифту Брайля.

Нині в Україні триває реформа «Нова українська школа» в освітній галузі.