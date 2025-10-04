Жінка і двоє дітей постраждали в Херсоні, військові РФ атакували цивільне авто – ОВА

У Херсоні внаслідок російського удару постраждали жінка і двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 9:30 російські окупаційні війська атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали жінка і двоє дітей. Хлопці, 8 і 17 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення і переломи кісток. Їх у важкому стані доправили до лікарні, де зараз оперують», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у 38-річної жінки – вибухова і черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.