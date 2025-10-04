Повітряні сили про нічну атаку РФ: зафіксовано влучання 3 ракет і 36 БпЛА

Російські військові в ніч проти 4 жовтня атакували Україну 109 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» й інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі і сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання трьох ракет і 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах додали, що атака триває, в повітряному просторі зафіксовано декілька БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.