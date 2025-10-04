Одна людина загинула, 33 – постраждали через удари РФ у шести областях протягом доби – ОВА

Протягом доби у шести прифронтових областях внаслідок російських ударів загинула одна людина, 33 – зазнали поранень, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині минулої доби загинув житель Комишувахи, ще сім людей зазнали поранення: у Комишувасі, Новоолександрівці й Костянтинівці.

У Харківській області протягом минулої доби російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів, внаслідок чого постраждали п’ять людей. Крім того, як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, в області пошкоджені й зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Сумщині, за даними ОВА, через російські удари постраждали дев’ять людей.

«У Середино-Будській громаді через скидання ВОГ із БпЛА поранені три жінки 59, 67 і 76 років і двоє чоловіків 60 і 74 років. В Андріяшівській громаді (за уточненою інформацію) внаслідок ракетного удару зранку 3 жовтня постраждали три цивільні особи: дві жінки 62 і 50 років і дитина 8 років. У Миколаївській селищній громаді через атаку БпЛА поранено 56-річного чоловіка», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, протягом доби, від ранку 3 жовтня до ранку 4 жовтня, російські війська здійснили 198 обстрілів по 50 населених пунктах в 21 територіальній громаді Сумської області, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Вісім людей зазнали поранень через російські удари на Херсонщині. «Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки і 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі та газопровід. Витік газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає», – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

У Запорізькій області протягом доби поранені три людини внаслідок російських атак на Запорізький район, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його словами, загалом упродовж доби загарбники завдали 596 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки й об’єктів інфраструктури.

Про поранену внаслідок нічного російського обстрілу жінку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував чотири райони області. На Дніпро агресор скерував БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Також російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград. Люди не постраждали. Цілив противник і по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Горіла також господарська споруда. Внаслідок влучання дрона в Межівській громаді вогнем охопило гараж», – повідомив Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.