Від погроз до підкупу. На Херсонщині окупанти хочуть запустити навчання у захоплених школах – ОВА

На Херсонщині російські окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити 10 тисяч рублів, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Є випадки, коли батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами. Також у всіх школах буде воєнізована охорона», – написав він у телеграмі.

Раніше Ярослав Янушевич повідомляв, що на Херсонщині окупанти погрожують «виселенням і конфіскацією майна» батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами.

В Херсонській області станом на 1 серпня Збройні сили України деокупували 46 населених пунктів.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто та частина області перебуває під російською окупацією.