Війська РФ знову з «Градів» обстріляли Нікопольський район – Дніпропетровська ОВА

Війська РФ знову з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з «Градів» по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань», – написав він у телеграмі.

Він додав, що на місці обстрілу працюють піротехніки – шукають боєприпаси, які не здетонували.

20 липня вночі російські війська з «Градів» обстріляли житловий квартал Нікополя – загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені, з яких четверо дітей.

Останніми днями російські війська почали інтенсивно обстрілювати Нікополь, повідомлялось, що ці обстріли вони здійснювали з окупованого Енергодара.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.