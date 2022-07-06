Війська РФ постійно обстрілюють прикордоння Чернігівщини – ОВА

Російські війська постійно обстрілюють прикордоння Чернігівщини, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Майже щодня обстрілюються Новосіверська громада, Семенівська громада, Городянщина. Ми готові до будь-яких дій ворога. В першу чергу, вони намагаються відволікти увагу ЗСУ ще й на Чернігівський фронт», – сказав він під час брифінгу.



За його словами, зберігається загроза, що білоруська сторона може почати активну фазу війни.



«Ми знаємо, що на території Білорусі є певна кількість ворожої техніки. Окрім того, ми знаємо, що російські літаки випускають ракети, зокрема по Чернігівщині, з території Білорусі. Розуміємо, що є певна загроза, що рано чи пізно білоруська сторона може почати активну фазу війни», – додав він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.