Міністерство фінансів продало ОВДП на понад 22 мільярди гривень

Міністерство фінансів України повідомило, що за результатами аукціонів із продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету в еквіваленті 22 мільярди 209 мільйонів гривень.

За всіма гривневими ОВДП (крім найкоротших, тримісячних), щоб привернути увагу інвесторів, чиновникам довелося відчутно збільшувати ставки дохідності.

«Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 18,3 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 4-місячних – 10,25%, 6-місячних – 10,75%, 1-річних – 11,62%, 1,5-річних – 11,75%, 2-річних – 11,85%, 3-річних – 12,0%, 4-річних -12,15%, а 5-річних – 12,25%», – вказано в повідомленні.

За рахунок річних ОВДП в іноземній валюті залучено 138,5 млн доларів, середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США не змінилася і склала 3,8%.

Рекордне розміщення ОВДП, на суму понад 51 мільярд гривень, Міністерству фінансів України вдалося провести минулого тижня. Два тижні тому за такою ж процедурою до державного бюджету чиновники залучили майже 16 мільярдів гривень.