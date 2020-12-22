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22 грудня 2020, Київ 19:37
Новини | Економіка

Міністерство фінансів продало ОВДП на понад 22 мільярди гривень

Рекордне розміщення ОВДП, на суму понад 51 мільярд гривень, Міністерству фінансів України вдалося провести минулого тижня

Міністерство фінансів України повідомило, що за результатами аукціонів із продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету в еквіваленті 22 мільярди 209 мільйонів гривень.

За всіма гривневими ОВДП (крім найкоротших, тримісячних), щоб привернути увагу інвесторів, чиновникам довелося відчутно збільшувати ставки дохідності.

«Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 18,3 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 4-місячних – 10,25%, 6-місячних – 10,75%, 1-річних – 11,62%, 1,5-річних – 11,75%, 2-річних – 11,85%, 3-річних – 12,0%, 4-річних -12,15%, а 5-річних – 12,25%», – вказано в повідомленні.

За рахунок річних ОВДП в іноземній валюті залучено 138,5 млн доларів, середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США не змінилася і склала 3,8%.

Рекордне розміщення ОВДП, на суму понад 51 мільярд гривень, Міністерству фінансів України вдалося провести минулого тижня. Два тижні тому за такою ж процедурою до державного бюджету чиновники залучили майже 16 мільярдів гривень.

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