ОЗХЗ розслідує ймовірну хімічну атаку в Алеппо

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проведе власне розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському Алеппо. З підозрою на отруєння там шпиталізували близько ста людей, повідомляє агенція Reuters.

ОЗХЗ має намір відправити до Сирії своїх експертів, повідомив генеральний директор організації Фернандо Аріас.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що симптоми пацієнтів, доставлених до лікарень, вказують на ймовірне отруєння хлором.

24 листопада сирійська влада звинуватила повстанців у хімічній атаці проти цивільних. Державне інформаційне агентство SANA повідомило про 104 постраждалих. У Міністерстві оборони Росії заявили, що вогонь вівся з району, контрольованого збройної опозицією.

Представники сирійських повстанців заперечили звинувачення в обстрілі.

У липні Організація із заборони хімічної зброї встановила, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума в квітні цього року, де загинули десятки людей, застосовувався хлор.

Сирійський уряд, який звинувачували в атаці, заперечив застосування будь-яких хімічних речовин. Після нападу на цивільне населення Думи авіація США, Великобританії і Франції завдали ударів по військових об'єктах урядових сил.