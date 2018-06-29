Росія не визнає повноважень ОЗХЗ називати винних у хіматаках – МЗС

Москва не визнає нових повноважень встановлювати винних у хімічних атаках, наданих Організації із заборони хімічної зброї, заявляє заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

«Перспективи і майбутнє самої конвенції стали дуже невизначеними ... Ми зробимо серйозні висновки з того, що відбувається», – сказав він.

Держави-учасниці Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 27 червня на пропозицію Великої Британії підтримали розширення можливостей організації, щоб дати їй можливість встановлювати тих, хто стоїть за хімічними атаками. У Гаазі на підтримку цього рішення виступили 82 країни-учасниці спецсесії ОЗХЗ, проти – 24.

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон привітав це рішення, яке, за його словами, «допоможе визначити тих, хто відповідає за варварські атаки».

Але Росія та її союзники, Сирія й Іран, стверджували, що надання організації права вказувати, хто стоїть за хімічними нападами, виходить за межі її юридичного мандату. Вони стверджували, що тільки Рада безпеки ООН, яка створила цю організацію, має відповідні юридичні повноваження.

Посол Росії в Нідерландах Олександр Шульгін заявив, що нові повноваження загрожують легітимності ОЗХЗ, яка, за його словами, зараз «тоне, як «Титанік».

Шульгін додав, що Москва може вийти з організації.