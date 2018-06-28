В ЄС відреагували на рішення ОЗХЗ щодо хімічної зброї

Європейський союз вітає рішення держав-учасниць Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо можливостей встановлювати винних у хімічних атаках.

«Використання хімічної зброї, включаючи використання будь-якого токсичного хімічного засобу як зброї будь-ким, будь то держава або недержавний суб’єкт, будь-де і за будь-яких обставин є воєнним злочином і може бути злочином проти людства», – йдеться в заяві Європейської служби з зовнішніх зв’язків.

У ЄС зауважують, що це рішення підтверджує здатність міжнародного співтовариства боротися з використанням, розповсюдженням та безкарністю використання хімічної зброї, зокрема, шляхом розширення можливостей технічного секретаріату ОЗХЗ щодо виявлення осіб, винних у хімічній атаці в Сирії та інших країнах.

В ОЗХЗ 27 червня підтримали розширення можливостей організації, щоб дати їй можливість встановлювати тих, хто стоїть за хімічними атаками.

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Розширити можливості Організації із заборони хімічної зброї пропонували Велика Британія і Сполучені Штати, ця прозиція викликала різку критику з боку Росії і Сирії.

Очікується, що ОЗХЗ незабаром оприлюднить свій звіт про напад із застосуванням зарину і хлору в квітні в сирійському місті Дума, під час якого загинули 40 людей. Медики і правозахисники звинувачують в нападі уряд президента Башара Асада. Джонсон також згадав «жахливий напад» із використанням отруйної речовини на колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію, в якому Лондон звинувачує Москву.

Москва заявила, що британська пропозиція суперечить міжнародному праву і каже, що хімічна атака в Думі була «підроблена». Москва також продовжує заперечувати будь-яку причетність до нападу на Скрипаля.