ПАРЄ повторно розгляне зміни до регламенту, які б дозволили повернути делегацію Росії, 10 грудня

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи повторно розгляне зміни у регламент, які дозволять повернути в асамблею делегацію Росії, 10 грудня.

Про це ідеться у заяві генерального секретаря ПАРЄ Войцеха Савицького.

Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань.

Дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

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Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.