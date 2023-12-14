Пакистан продовжив терміни перебування афганцям, які хочуть виїхати до третіх країн

Пакистан продовжив термін перебування на своїй території для десятків тисяч афганців, які чекають на переселення в третю країну. Тепер вони можуть залишитися в країні ще на два місяці.

Міністр інформації Пакистану Муртаза Солангі оголосив про продовження 13 грудня після того, як його схвалив кабінет міністрів, передає місцева служба Радіо Свобода.

Згідно з продовженням, афганці можуть залишатися в країні до 29 лютого. Раніше вони мали виїхати до кінця грудня.

«Ці заходи спрямовані на те, щоб заохотити афганців, які незаконно проживають у Пакистані, отримати легальні документи або якомога швидше завершити угоди про евакуацію в третій країні», — сказав Солангі журналістам.

Він сказав, що люди, які прострочили новий термін, повинні будуть сплачувати щомісячний штраф від 100 до 800 доларів США.

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За даними Управління ООН у справах біженців і влади Пакистану, до пів мільйона афганців повернулися до своєї країни після того, як на початку жовтня Пакистан оголосив про депортацію понад 1,7 мільйона «іноземців без документів», більшість з яких є афганцями.

Оголошення про продовження відбулося через кілька днів після того, як Томас Вест, спеціальний представник США з Афганістану, відвідав Ісламабад. Там він говорив з пакистанськими офіційними особами про «необхідність захисту афганських біженців».

Майже 20 000 афганців, які зараз проживають у Пакистані, планують перевезти до США для переселення.

Подовження також допоможе десяткам тисяч афганців, які очікують на результати своїх імміграційних справ у західноєвропейських країнах, Канаді та Австралії. Більшість із них працювали на західні організації або групи допомоги до виведення міжнародних військ з Афганістану в серпні 2021 року.

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Сотні біженців зазнали переслідувань, і десятки були депортовані назад до керованого Талібаном Афганістану в рамках політики Ісламабаду щодо афганських біженців.

Минулого місяця виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Пакистану Анвар уль-Хак Какар пов’язав видворення афганців із неспроможністю уряду «Талібану» перешкодити руху «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP) здійснювати смертоносні атаки в Пакистані.

Відколи Талібан повернувся до влади в серпні 2021 року, атаки TTP різко зросли. Афганські таліби були давніми союзниками цього збройного угруповання в Пакистані.

Близько 600 тисяч афганців виїхали до Пакистану після того, як «Талібан» захопив владу в 2021 році та нав’язав свою сувору інтерпретацію ісламського права, приєднавшись до великої кількості афганців, які вже жили там після радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році. Деякі афганці, яким було наказано залишити Пакистан, ніколи не були в Афганістані.