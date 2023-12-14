Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Пакистан продовжив терміни перебування афганцям, які хочуть виїхати до третіх країн

За даними Управління ООН у справах біженців і влади Пакистану, до пів мільйона афганців повернулися до своєї країни після того, як на початку жовтня Пакистан оголосив про депортацію понад 1,7 мільйона «іноземців без документів»
За даними Управління ООН у справах біженців і влади Пакистану, до пів мільйона афганців повернулися до своєї країни після того, як на початку жовтня Пакистан оголосив про депортацію понад 1,7 мільйона «іноземців без документів»

Пакистан продовжив термін перебування на своїй території для десятків тисяч афганців, які чекають на переселення в третю країну. Тепер вони можуть залишитися в країні ще на два місяці.

Міністр інформації Пакистану Муртаза Солангі оголосив про продовження 13 грудня після того, як його схвалив кабінет міністрів, передає місцева служба Радіо Свобода.

Згідно з продовженням, афганці можуть залишатися в країні до 29 лютого. Раніше вони мали виїхати до кінця грудня.

«Ці заходи спрямовані на те, щоб заохотити афганців, які незаконно проживають у Пакистані, отримати легальні документи або якомога швидше завершити угоди про евакуацію в третій країні», — сказав Солангі журналістам.

Він сказав, що люди, які прострочили новий термін, повинні будуть сплачувати щомісячний штраф від 100 до 800 доларів США.

Читайте також: Пакистан планує видворити афганців, які жили в цій країні легально

За даними Управління ООН у справах біженців і влади Пакистану, до пів мільйона афганців повернулися до своєї країни після того, як на початку жовтня Пакистан оголосив про депортацію понад 1,7 мільйона «іноземців без документів», більшість з яких є афганцями.

Оголошення про продовження відбулося через кілька днів після того, як Томас Вест, спеціальний представник США з Афганістану, відвідав Ісламабад. Там він говорив з пакистанськими офіційними особами про «необхідність захисту афганських біженців».

Майже 20 000 афганців, які зараз проживають у Пакистані, планують перевезти до США для переселення.

Подовження також допоможе десяткам тисяч афганців, які очікують на результати своїх імміграційних справ у західноєвропейських країнах, Канаді та Австралії. Більшість із них працювали на західні організації або групи допомоги до виведення міжнародних військ з Афганістану в серпні 2021 року.

Читайте також: Експрем’єр-міністр Наваз Шаріф повернувся до Пакистану із самовигнання

Сотні біженців зазнали переслідувань, і десятки були депортовані назад до керованого Талібаном Афганістану в рамках політики Ісламабаду щодо афганських біженців.

Минулого місяця виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Пакистану Анвар уль-Хак Какар пов’язав видворення афганців із неспроможністю уряду «Талібану» перешкодити руху «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP) здійснювати смертоносні атаки в Пакистані.

Відколи Талібан повернувся до влади в серпні 2021 року, атаки TTP різко зросли. Афганські таліби були давніми союзниками цього збройного угруповання в Пакистані.

Близько 600 тисяч афганців виїхали до Пакистану після того, як «Талібан» захопив владу в 2021 році та нав’язав свою сувору інтерпретацію ісламського права, приєднавшись до великої кількості афганців, які вже жили там після радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році. Деякі афганці, яким було наказано залишити Пакистан, ніколи не були в Афганістані.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG