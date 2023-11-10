Пакистан планує видворити афганців, які жили в цій країні легально

Пакистан оголосив про розширення поточної операції з репатріації нелегальних біженців, заявивши, що незабаром також почне депортацію мільйонів афганців, які легально проживають у країні.

Понад 300 тисяч афганців, переважно без документів, вже залишили Пакистан після того, як минулого місяця Ісламабад оголосив, що понад 1,7 мільйона нелегальних мігрантів повинні залишити країну до 1 листопада, інакше їх заарештують і депортують.

«Незабаром ми почнемо репатріацію всіх зареєстрованих (афганських – ред.) біженців», – заявив журналістам 9 листопада виконувач обов’язків міністра інформації в південно-західній провінції Белуджистан Джан Ачакзай.

Ачакзай не уточнив, коли саме почнеться новий етап репатріації, але сказав, що це станеться після того, як Ісламабад завершить депортацію афганців без документів.

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«Лідерам Афганістану слід підготуватися дбати про своїх громадян. Ми не маємо зобов’язань піклуватися про цих біженців», – сказав він.

Це одне з перших публічних повідомлень про розширення політики висилки Ісламабаду на афганських біженців, які легально проживають у країні. Раніше офіційні особи Пакистану наполягали, що лише прагнуть видворити афганців та інших іноземців, які проживають у країні неофіційно.

Цій заяві передували слова тимчасового прем’єр-міністра Пакистану Анвар-уль-Хака Какара. Він сказав 8 листопада, що Ісламабад депортує афганців у відповідь на небажання руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, співпрацювати з Ісламабадом щодо організації «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTП).

Ісламабад звинувачує ТТП, який, за його словами, має протекцію «Талібану», у дедалі більшій кількості терористичних атак. Натомість уряд Талібану заявив, що «Техрік-е-Талібан» є внутрішньою безпековою проблемою Пакистану, яку він не може вирішити.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції в жовтні звернулися до Ісламабаду з проханням продовжити захист для всіх вразливих афганців.

Пакистан відкинув заклики переглянути своє рішення з боку ООН, правозахисних груп і західних урядів, які закликали його включити до свого плану виявлення та захист афганців, яким загрожує переслідування вдома з боку правлячих бойовиків.

У Пакистані живуть понад 4 мільйонів афганських мігрантів і біженців. Близько 1,7 мільйона з них не мають документів, каже Ісламабад, хоча багато з них прожили в Пакистані все своє життя.

Близько 600 тисяч афганців виїхали до Пакистану після того, як «Талібан» захопив владу в 2021 році та нав’язав свою сувору інтерпретацію ісламського права, приєднавшись до великої кількості афганців, які вже жили там після радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році. Деякі афганці, яким було наказано залишити Пакистан, ніколи не були в Афганістані.