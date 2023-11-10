Міноборони Румунії вітає рішення США продати танки Abrams, але називає іншу суму

Міністерство оборони Румунії прокоментувало згоду Сполучених Штатів продати цій країні танки Abrams.

Як заявили у відомстві, Міністерство національної оборони «вітає» сповіщення, отримане від Конгресу США щодо продажу 54 танків Abrams, а також боєприпасів до них і симуляторів для навчання.

У відомстві очікують на постачання найбільш сучасних моделей, які наразі є на озброєнні армії США.

Водночас, за заявою Міноборони, очікувана сума контракту, яку раніше погодив румунський парламент – 1,07 мільярда доларів. Конгрес США був сповіщений про суму в приблизно 2,5 мільярда.

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«Після схвалення Конгресом уряди Румунії та Сполучених Штатів підпишуть контракт типу «Лист про згоду», після чого закупівля румунською стороною буде здійснена за вартістю, визначеною й затвердженою парламентом Румунії», – додають у Міноборони.

Міністр національної оборони Ангел Тилвар заявив, що Румунія також очікує на постачання протикорабельних ракет NSM та офіційно обрала винищувачі F-35 для закупівлі.

Він назвав поточні програми з посилення румунської армії зброєю зі США найважливішим виміром військової співпраці між двома країнами, яка забезпечує Бухаресту «консолідовану позицію в регіоні, де, зі стратегічної точки зору, ми виступаємо опорою стабільності НАТО».

Напередодні Сполучені Штати оголосили про схвалення потенційного продажу танків M1A2 Abrams і відповідного обладнання Румунії на суму 2,53 мільярда доларів.