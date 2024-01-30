Пакистан: експрем’єра засудили до 10 років за розголошення державної таємниці

Суд у Пакистані засудив колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана і Шаха Махмуда Куреші, одного із його заступників у партії «Техрік-і-Інсаф» (Рух за справедливість), до 10 років ув’язнення кожного після того, як визнав їх винними в розголошенні державної таємниці.

Суд оголосив вердикт на слуханні, яке відбулося у в’язниці «Адіала» в Равалпінді.

Хан, який був усунений через голосування про недовіру в парламенті у квітні 2022 року, зараз відбуває трирічний термін ув’язнення у справі про хабарництво. Вирок Імрану Хану винесли перед парламентськими виборами 8 лютого.

Хан вже був відсторонений від участі в парламентських виборах через попередню судимість.

Його партія заявила, що оскаржить вирок.

«Ми не погоджуємося з цим незаконним рішенням», – написав адвокат Хана Наїм Панджута на платформі соціальних медіа X, раніше Twitter.

Нинішнє засудження пов’язане з тим, що Хан розмахував конфіденційним дипломатичним документом на публічному мітингу після свого усунення у 2022 році.

Хан тоді стверджував, що документ, який називають «Шифром», є доказом того, що його вигнання було організоване армією Пакистану в координації зі США, які відкинули ці звинувачення.

Документ не був оприлюднений, але, очевидно, йдеться про дипломатичне спілкування між посольством Ісламабаду у Вашингтоні і Міністерством закордонних справ Пакистану.

Незважаючи на те, що йому заборонили брати участь у майбутніх виборах, 71-річний відомий у минулому гравець у крикет і його партія все ще користуються величезною популярністю в Пакистані.

21 жовтня колишній прем’єр-міністр Наваз Шаріф, давній суперник Хана, повернувся до Пакистану після чотирирічного самовільного вигнання і розпочав виборчу кампанію своєї партії «Пакистанська мусульманська ліга» на великому мітингу в східному місті Лахор.

«Мусульманська ліга» і «Техрік-і-Інсаф» вважаються головними конкурентами на майбутніх виборах.

Пакистан, країна з населенням у 241 мільйон осіб, бореться з серйозною економічною кризою, яка призвела до стрімкого падіння рівня життя.