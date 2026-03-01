Щонайменше дев’ять людей загинули через напад на консульство США в Пакистані

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок нападу на консульство США в Карачі, Пакистан. Кореспондент пакистанської служби Радіо Свобода (Радіо Машааль) на місці події підтвердив загибель після повідомлень про перестрілку між правоохоронцями та членами Студентської організації «Імамія» (ISO), які намагалися штурмувати приміщення консульства.

Студентські протести були організовані проіранськими шиїтськими групами. Мусульмани-шиїти становлять близько 20 відсотків населення Пакистану. ISO є студентським крилом шиїтських політичних партій у Пакистані.

Тим часом у північно-західному місті Пешавар також збираються студенти ISO. Навколо консульства США в Пешаварі та посольства США в Ісламабаді оголошено режим тривоги.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану.

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Тегеран сьогодні це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.



