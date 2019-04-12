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12 Квітень 2019, Київ 13:23
Новини | Міжнародні

На ринку в Пакистані прогримів потужний вибух, є жертви

Місце після вибуху на овочевому ринку в столиці провінції Белуджистан Кветті, 12 квітня 2019 року

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На велелюдному овочевому ринку в пакистанському місті Кветта через потужний вибух 12 квітня щонайменше 16 людей загинули і 30 зазнали поранень. За даними поліції, вибухнув автомобіль, припаркований на ринку. Влада припускає, що вибух був спрямований проти членів хазарської общини.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух, втім подібні напади раніше здійснювали сунітські екстремістські угруповання.

Один із членів КВІР, який вижив після нападу 13 лютого
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Провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, є однією з найбільш неспокійних у Пакистані. Тут владі протистоять як ісламістські бойовики, так і повстанці-сепаратисти, що борються за незалежність для народу белуджів.

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