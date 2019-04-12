На ринку в Пакистані прогримів потужний вибух, є жертви

На велелюдному овочевому ринку в пакистанському місті Кветта через потужний вибух 12 квітня щонайменше 16 людей загинули і 30 зазнали поранень. За даними поліції, вибухнув автомобіль, припаркований на ринку. Влада припускає, що вибух був спрямований проти членів хазарської общини.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух, втім подібні напади раніше здійснювали сунітські екстремістські угруповання.

Провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, є однією з найбільш неспокійних у Пакистані. Тут владі протистоять як ісламістські бойовики, так і повстанці-сепаратисти, що борються за незалежність для народу белуджів.