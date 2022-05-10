Заступник командира «Азову» оцінив можливість порятунку захисників Маріуполя

Заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка насамперед «третьої сторони». Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.



«Тут не стільки влада сама щось може зробити, тут потрібна підтримка третьої сторони. Гарантії від міжнародних партнерів, тиску на Путіна. Якщо він вдався до того, що вдалося евакуювати цивільних і він пішов на це, значить можливість така апріорі існує. Це все залежить від зовнішнього тиску, від тих країн, які можуть говорити з ним, можуть впливати на нього», – сказав він.

Паламар не вірить, що російська сторона має гуманізм.



«Але думаю, що ті люди розуміють мову сили,не дипломатії, а найімовірніше мову ультиматумів. Я думаю цим могли б скористатися сильні люди цього світу. Це потрібно робити вже. Ситуація – критична. Хлопці помирають, ліків у нас недостатньо. Доводиться робити операції без анестезії…Якщо за військових ніхто не заступиться з третьої сторони, це буде катастрофа», – попереджає він.

7 травня міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуювали. Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.