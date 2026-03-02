Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Паліса про ротацію на передньому краї: ефект буде відчутним десь в середині – в кінці весни

Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України під час інтерв'ю Радіо Свобода
Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України під час інтерв'ю Радіо Свобода

Заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса висловив сподівання на покращення ситуації з ротацією військових на передньому краї в середині чи в кінці весни. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Відповідаючи на запитання щодо піхоти, яка перебуває на позиціях значні відрізки часу і чи є якісь можливості для того, щоб виправити цю ситуацію, Паліса визнав, що «є така проблема».

«Я би, одночасно, хотів її розділити на дві частини. Це питання ротації загалом бойових організмів з метою відновлення. А ми знаємо, у нас на протягом чотирьох років війни є багато військових частин, бригад, які, як у 2022-му році зайшли у район виконання завдань, так на ротацію з нього і не і не виходили. Навіть військові частини, які застали повномасштабне вторгнення, уже виконуючи завдання у складі угрупування Об’єднаних сил. Станом на зараз, враховуючи поточну ситуацію на фронті, ми всі розуміємо, що в якісь певні визначені терміни виводити на відпочинок і відновлення бригади повністю не вбачається можливим», – сказав він.

За словами бригадного генерала, періодично на відновлення виводять частини бригад, «умовно кажучи, по батальйону», і це залежить від наявності ресурсу для поповнення і, безпосередньо, ситуації у смузі оборони бригади і корпусу.

«Наступна частина питання – це ротації на передньому краї. Дійсно, це дуже складна ситуація. Тут є проблеми і, знову ж таки, поповнення особовим складом. І тут справедливий розподіл, про який ми говорили вище, покликаний теж сприяти вирішенню цього питання. Для того, щоб у командира була можливість замінити тих людей, стабілізувати, внормувати періодичність перебування на передньому краї, тому що це, безумовно, дуже важко. Особливо враховуючи умови цієї зими – це надзвичайно важко. Ну, і тут теж треба враховувати саму небезпеку ротацій, тому що «кілзона» – вона постійно зростає. Я сподіваюсь, як тільки набере стабільно [обертів] програма по поповненню бригад, командирам буде набагато легше проводити заміни на передньому краї. Це, насправді, дуже важливо», – сказав Паліса.

Заступник голови ОП нагадав, що ставка верховного головнокомандувача ухвалила рішення стосовно надання у підрозділи переднього краю мінімально фіксованої кількості гарантованих мобілізованих напряму, із можливістю бригадам проводити підготовку. «Перші плюси – це бригади, все-таки, отримують поповнення. Нехай воно не таке велике, яке би вони хотіли, проте вони стабільно його отримують», – заявив Паліса.

Він уточнив, що цикл базової загальновійськової підготовки (БЗВП) складає 51 день, і кожних 26 діб бригада отримує стабільну, визначену кількість людей безпосередньо з військкоматів.

«Умовно кажучи, на цикл бойової підготовки майже в два місяці, командир бригади отримує досить відчутне поповнення, враховуючи теперішні реалії. Через два-три цикли такої підготовки, я сподіваюся, це має бути відчутно на всій лінії зіткнення: можливість проведення ротацій, можливість відпочинку особового складу, можливість будь-якого планування для командира, певних резервів для реагування на ситуації. Для того, щоб інші позиції не потрапляли у скрутне становище через труднощі на одній ділянці чи на іншій. Це все дуже взаємопов’язано і багато чинників на це впливають. Але, я сподіваюся, ефект буде відчутним десь в середині – в кінці весни. Хоча весь цей процес регулярно моніториться, і за потреби, буде коригуватися», – наголосив Паліса.

Він також заявив, що за останніх вісім місяців в Україні зберігається позитивна динаміка мобілізації, і «переважну більшість» людей залучають територіальні центри комплектування.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

Форум

XS
SM
MD
LG