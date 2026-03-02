Паліса про ротацію на передньому краї: ефект буде відчутним десь в середині – в кінці весни

Заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса висловив сподівання на покращення ситуації з ротацією військових на передньому краї в середині чи в кінці весни. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Відповідаючи на запитання щодо піхоти, яка перебуває на позиціях значні відрізки часу і чи є якісь можливості для того, щоб виправити цю ситуацію, Паліса визнав, що «є така проблема».

«Я би, одночасно, хотів її розділити на дві частини. Це питання ротації загалом бойових організмів з метою відновлення. А ми знаємо, у нас на протягом чотирьох років війни є багато військових частин, бригад, які, як у 2022-му році зайшли у район виконання завдань, так на ротацію з нього і не і не виходили. Навіть військові частини, які застали повномасштабне вторгнення, уже виконуючи завдання у складі угрупування Об’єднаних сил. Станом на зараз, враховуючи поточну ситуацію на фронті, ми всі розуміємо, що в якісь певні визначені терміни виводити на відпочинок і відновлення бригади повністю не вбачається можливим», – сказав він.

За словами бригадного генерала, періодично на відновлення виводять частини бригад, «умовно кажучи, по батальйону», і це залежить від наявності ресурсу для поповнення і, безпосередньо, ситуації у смузі оборони бригади і корпусу.

«Наступна частина питання – це ротації на передньому краї. Дійсно, це дуже складна ситуація. Тут є проблеми і, знову ж таки, поповнення особовим складом. І тут справедливий розподіл, про який ми говорили вище, покликаний теж сприяти вирішенню цього питання. Для того, щоб у командира була можливість замінити тих людей, стабілізувати, внормувати періодичність перебування на передньому краї, тому що це, безумовно, дуже важко. Особливо враховуючи умови цієї зими – це надзвичайно важко. Ну, і тут теж треба враховувати саму небезпеку ротацій, тому що «кілзона» – вона постійно зростає. Я сподіваюсь, як тільки набере стабільно [обертів] програма по поповненню бригад, командирам буде набагато легше проводити заміни на передньому краї. Це, насправді, дуже важливо», – сказав Паліса.

Заступник голови ОП нагадав, що ставка верховного головнокомандувача ухвалила рішення стосовно надання у підрозділи переднього краю мінімально фіксованої кількості гарантованих мобілізованих напряму, із можливістю бригадам проводити підготовку. «Перші плюси – це бригади, все-таки, отримують поповнення. Нехай воно не таке велике, яке би вони хотіли, проте вони стабільно його отримують», – заявив Паліса.

Він уточнив, що цикл базової загальновійськової підготовки (БЗВП) складає 51 день, і кожних 26 діб бригада отримує стабільну, визначену кількість людей безпосередньо з військкоматів.

«Умовно кажучи, на цикл бойової підготовки майже в два місяці, командир бригади отримує досить відчутне поповнення, враховуючи теперішні реалії. Через два-три цикли такої підготовки, я сподіваюся, це має бути відчутно на всій лінії зіткнення: можливість проведення ротацій, можливість відпочинку особового складу, можливість будь-якого планування для командира, певних резервів для реагування на ситуації. Для того, щоб інші позиції не потрапляли у скрутне становище через труднощі на одній ділянці чи на іншій. Це все дуже взаємопов’язано і багато чинників на це впливають. Але, я сподіваюся, ефект буде відчутним десь в середині – в кінці весни. Хоча весь цей процес регулярно моніториться, і за потреби, буде коригуватися», – наголосив Паліса.

Він також заявив, що за останніх вісім місяців в Україні зберігається позитивна динаміка мобілізації, і «переважну більшість» людей залучають територіальні центри комплектування.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.