Папа Римський зустрівся з представниками ромської громади Словаччини

Папа Римський Франциск зустрівся з представниками ромської меншини Словаччині в місті Кошице на сході країни.

84-річний понтифік, який регулярно закликає допомагати найбіднішим громадам світу, 14 вересня відвідав житловий масив, де майже 4500 мешканців затиснуті в просторі, призначеному для розміщення половини від цієї кількості людей.

Майже 20% із приблизно 400 тисяч ромів Словаччини живуть у жахливій бідності, у більш ніж 600 містечках переважно на півдні та сході країни.

Роми, які вважаються найбільшою етнічною меншиною в Європі, впродовж століть зазнавали дискримінації. Історики підрахували, що нацисти вбили пів мільйона людей цієї національності, знищивши близько чверті ромського населення Європи.

Папа розпочав своє турне 12 вересня з короткої зупинки в столиці Угорщини Будапешті, де він говорив про збереження «загрози антисемітизму». Понтифік відслужив там месу просто неба і зустрівся з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Папа Франциск і Орбан розходяться в думках щодо багатьох питань, серед яких міграція. Але Ватикан заявив, що зустріч відбулася в «сердечній атмосфері».