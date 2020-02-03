Новий уряд Косова: прем’єром став колишній студентський лідер Альбін Курті

Парламент Косова обрав новий уряд, котрий сформували лівоцентристський націоналістичний рух «Самовизначення» й правоцентристський Демократичний союз Косова (ДСК). Його головою обрали Альбіна Курті, котрий у 1990-ті роки очолював студентський рух етнічних албанців проти сербського лідера Слободана Мілошевича.

Курті й голова ДСК Іса Мустафа 2 лютого підписали коаліційну угоду про спільну владу. Переговори про формування коаліції тривали майже чотири місяці, оскільки парламентські вибори відбулися 6 жовтня 2019 року. Влада здобула необхідну кількість голосів завдяки депутатам національних меншин – босняків, турків, та ромів. Десять депутатів сербської національності голосували проти. Все ж серед 15 міністрів нового уряду є двоє сербів: вони очолюють міністерства національних громад і регіонального розвитку.

Новообраний премʼєр Курті виступив за співробітництво з Сербією на рівноправній основі, за створення Збройних сил Косова й за люстрацію працівників державних інституцій. Темою діалогу з Белградом, за словами Курті, будуть двосторонні відносини, воєнні відшкодування, спадщина колишньої Югославії, справа осіб, які зникли під час воєнних дій 1997-1999 роках.

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Він зазначив, що не буде діалогу щодо територіальної цілісності, суверенітету Косова та щодо створення автономії для сербів, якої вимагає Белград.

Домовленості щодо формування нового уряду Косова вдалося досягнути через чотири місяці після виборів.

Косово було автономним краєм в складі колишньої Югославії. Після повітряних ударів НАТО навесні 1999 року, якими було призупинено насильство сербських сил над етнічними албанцями, цей край став протекторатом Організації Обʼєднаних Націй. В лютому 2008 року парламент Косова в односторонньому порядку проголосив незалежність. Республіку Косово визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами. Не визнали незалежності Сербія й Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.