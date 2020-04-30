Парламент Сербії підтвердив запровадження надзвичайного стану та декрети, які уряд ухвалив під час нього

Парламент Сербії на позачерговій сесії підтвердив запровадження надзвичайного стану та декрети й укази уряду які були ухвалені від 15 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода 30 квітня.

Надзвичайний стан був запроваджений спільним рішенням президента Александра Вучича, спікера парламенту Майї Ґойкович й голови уряду Ани Брнабич. Влада тим часом ухвалила 44 декрети, якими обмежуються права громадян, ребаланс бюджету, укази про надання фінансової допомоги господарським суб’єктам.

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Ухвалили й рішення надати всім повнолітним громадянам одноразову донацію на суму 100 євро. Депутати від опозиції бойкотували голосування, хоча деякі з них взяли участь у дебатах й піддали критиці більшість заходів уряду.

Влада тим часом послабила деякі заходи спрямовані для захисту від коронавірусу. Відкриті парки, базари, перукарні й фітнес центри. Починаючи з 4 травня будуть відкриті кавʼярні, великі торгові центри й міський транспорт, з 11 травня – дитячі садочки.​

Президент Вучич заявив, що надзвичайний стан ймовірно буде скасований наприкінці наступного тижня.

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На пропозицію глави держави уряд виніс рішення, згідно з яким в час першотравневих свят комендантська година буде тривати від 18.00 години 30 квітня до 5.00 години 2 травня. Раніше виголосили, що «домашній арешт» триватиме до ранку 4 травня. Це викликало масові протести на суспільних меражах та у вечірніх годинах на балконах будинків.

Людям, старшим від 65 років, допускають 60-хвилинну прогулянку під час комендантської години, щонайбільше 600 метрів від помешкання.

Станом на 29 квітня на COVID-19 в Сербії захворіли 8724 особи, померли 173 людини.