Парламент подовжив на рік дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Верховна Рада 2 грудня подовжила до кінця 2022 року дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

За відповідний проєкт закону проголосували 317 народних депутатів, проти – 21, дев’ятеро утрималися.

Документ передбачає, що дія закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу триватиме до 31 грудня 2022 року.

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Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».