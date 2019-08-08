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08 Серпень 2019, Київ 17:45
Новини | Політика

Парубій скликає перше засідання підготовчої групи з числа новообраних народних депутатів

Парбій збирає новообраних депутатів 9 серпня

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів. Воно має відбутися 9 серпня о 14 годині в конференц-залі парламенту.

На засідання запрошують 17 обраних депутатів від «Слуги народу», трьох – від «Опозиційної платформи – За життя», двох від «Батьківщини» та «Європейської солідарності» та одного – від «Голосу».

Самовисуванці можуть делегувати по одному представнику від 15-ти народних депутатів.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За словами Андрія Мотовиловця, який обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу», перше засідання нового складу Верховної Ради відбудеться 3 або 5 вересня.

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