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10 Жовтень 2018, Київ 16:47
Новини | Суспільство

Парубій підписав закон, який вводить військове привітання «Слава Україні!»

Парубій направив документ на підпис президенту

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Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій 10 жовтня підписав закон про внесення змін до статутів Збройних сил України.

Законодавчий акт, ухвалений парламентом 4 жовтня, зокрема вводить військове вітання «Слава Україні!»,

«Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми повернули українському війську наше традиційне привітання!» – написав Парубій у Twitter.

Вперше вітання «​Слава Україні!» офіційно використали 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності в Києві.

Раніше військове вітання в українській армії звучало «Здрастуйте, товариші!», а відповідь – «Бажаємо здоров’я!».

«Слава Україні»: як з’явилося гасло боротьби за незалежність? (відео)
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«Слава Україні»: як з’явилося гасло боротьби за незалежність? (відео)

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