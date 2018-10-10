Парубій підписав закон, який вводить військове привітання «Слава Україні!»

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій 10 жовтня підписав закон про внесення змін до статутів Збройних сил України.

Законодавчий акт, ухвалений парламентом 4 жовтня, зокрема вводить військове вітання «Слава Україні!»,

«Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми повернули українському війську наше традиційне привітання!» – написав Парубій у Twitter.

​Вперше вітання «​Слава Україні!» офіційно використали 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності в Києві.

Раніше військове вітання в українській армії звучало «Здрастуйте, товариші!», а відповідь – «Бажаємо здоров’я!».