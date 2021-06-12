Укрзалізниця: у поїзді Рахів – Київ після падіння з верхньої полиці помер пасажир

«Укрзалізниця» повідомляє, що в поїзді Рахів – Київ після падіння з верхньої полиці помер пасажир.

«За попередньою інформацією, пасажир близько третьої ночі впав із верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловікові стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено», – йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, «якими він, на жаль, не скористався».

Правоохоронці разом із залізничниками з’ясовують причину смерті чоловіка.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів дотримуватися правил безпеки і поведінки на об’єктах залізничного транспорту і під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки й обмежувальні поручні.