Прокуратура повідомила про підозру ватажку угруповання «ЛНР» Пасічнику

Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо ватажка угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника за підозрою у поваленні конституційного ладу, захопленні державної влади, посяганні на територіальну цілісність і управлінні терористичною організацією, повідомляє сайт ГПУ.

«З 25 листопада 2017 року по теперішній час, достовірно знаючи, що «ЛНР» діє всупереч Конституції України та нормативно-правових актів України, вказана особа умисно вчиняє дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та керує терористичною організацією «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

11 листопада минулого року під час так званих «чергових виборів» на захоплених бойовиками територіях Донбасу, всупереч законодавству України, Леонід Пасічник став «головою «ЛНР», угруповання, що визнане українською владою терористичним.

До 2014 року ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник був підполковником СБУ, боровся з контрабандою в Луганській області. Пізніше керував управлінням СБУ у місті Стаханові. Саме Стаханов з початком окупації Донбасу став одним із центрів проросійських рухів.