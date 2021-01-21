У патрульній поліції відмовилися коментувати деталі щодо інциденту з ексзаступником міністра

У Департаменті патрульної поліції в Києві не надали подробиць щодо адміністративного затримання заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого на запит Радіо Свобода.

Представниця пресслужби Патрульної поліції уточнила зміст статті, за якою був складений адміністративний протокол на Немілостівого: «керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Транспортними засобами: автомобілями, мотоциклами, іншими транспортними засобами, а також водними транспортними засобами» (на сайті Верховної Ради ця стаття стосується тільки водних суден).

«Ми висловили офіційну позицію на нашому Фейсбуці, також Патрульна поліція Києва написала про це, оскільки інцидент був у Києві», – пояснила вона.

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Зокрема в поліції не змогли уточнити, чи складали на Немілостівого протокол за статтею про непокору законним вимогам працівника поліції.

«Вся інформація, яка відома, яка є в Патрульної поліції – ми виклали це в офіційній позиції», – сказали в пресслужбі.

Відтак Радіо Свобода не вдалося підтвердити, чи стався інцидент 30 грудня, як про це свідчить поширене в медіа відео.

Раніше 21 січня Патрульна поліція повідомила, що нещодавно затримала за порушення правил дорожнього руху та водіння в нетверезому стані чоловіка, який представився заступником міністра.

За повідомленням, чоловік «почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг», через що на нього надягнули кайданки. На нього склали протокол керування у стані сп’яніння, постанову за порушення вимог дорожного знаку, а також протокол про адмінзатримання.

Перед тим у мережі з’явилося відео, на якому людина, схожа на Віталія Немілостівого, у стані, як напідпитку, була затримана патрульними.

21 січня на позачерговому засіданні уряду було ухвалене рішення про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Як повідомив прем’єр-міністр денис Шмигаль, – через «неприпустиму поведінку».

У свою чергу, профільний міністр, чий заступник звільнений, – Олег Уруський – заявив, що вчинок Немілостівого є «неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу». Сам Немілостівий публічно вибачився перед ним за цей інцидент.