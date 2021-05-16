Столичні патрульні затримали пасажира, який поранив водія автобуса – МВС

Патрульна поліція Києва затримала чоловіка, який вистрілив у водія автобуса, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у своєму телеграмі.

За повідомленням, подія сталася в Святошинському районі, на неї зреагували патрульні, які опинилися неподалік.

«Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія», – йдеться в повідомленні.

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Патрульні наздогнали та затримали чоловіка, який не реагував на команди зупинитися. При ньому, як стверджують у відомстві, виявили «предмет, схожий на револьвер».

«Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь. Водія ушпиталили до лікарні з пораненням в груди», – заявляють у МВС.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для подальшого з’ясування обставин і правової кваліфікації дій затриманого.