Московський суд залишив під вартою американця, якого звинувачують у шпигунстві

Московський міський суд відхилив апеляцію захисту американця Пола Вілана, якого в Росії обвинувачують у шпигунстві.

Засідання відбулося 19 листопада. Адвокати Вілана заявляли, що стосовно нього треба застосувати менш жорсткі обмеження, наприклад, домашній арешт.

Вілан залишатиметься під вартою до 29 грудня. Раніше він заявляв, що охоронець у СІЗО погрожував йому пістолетом.

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Пола Вілана затримали в кінці минулого року. Відтоді він перебуває в ізоляторі «Лефортово». За версією російського слідства, колишній американський військовий збирав у Росії інформацію, що містить державну таємницю. Вілану загрожує від 10 до 20 років колонії. Свою провину заарештований не визнає.