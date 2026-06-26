Павел наполягає, що має очолювати делегацію Чехії на саміті НАТО

Президент Чехії «автоматично» очолює делегацію країни, до якої входить, заявив очільник чеської держави Петер Павел в ефірі Чеського телебачення й радіо 25 червня.

Напередодні Конституційний суд країни видав проміжне рішення, яким зобов’язав уряд включити Павела до складу делегації.

Водночас міністр закордонних справ Петер Мацінка в четвер розкритикував позов до суду, назвавши його спробою конституційного перевороту. Він також заявив, що рішення зобов’язує лише забезпечити участь президента, а не робити його головою делегації.

За словами Павела, голова МЗС «неправильно зрозумів розподіл ролей і функцій у цій країні».





«Якщо президент входить до складу будь-якої делегації, він автоматично є головою цієї делегації. Чи буде він брати участь у будь-якій частині саміту, тобто в неформальній вечері чи основній зустрічі, вирішуватиме президент, а не уряд чи міністр закордонних справ», – сказав президент Чехії.

Напередодні Павел привітав проміжне рішення Конституційного суду, яке «забезпечує безперервність репрезентації» країни на саміті НАТО. Водночас він зазначив, що це проміжне рішення й він готовий чекати на подальші кроки Конституційного суду.

Президент Чехії Петр Павел 23 червня заявив, що подав позов до Конституційного суду проти чеського уряду після того, як кабінет відмовився включити його до складу делегації на саміті НАТО наступного місяця.

Уряд колишнього суперника Павела на президентських виборах Андрея Бабіша, заявив напередодні, що не включить президента Чехії, колишнього високопосадовця НАТО, до складу своєї делегації на саміті альянсу в липні, зазначивши, що уряд має захищати свої позиції, зокрема низькі витрати на оборону.