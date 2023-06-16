В офісі Павела пояснили, що означають його слова про необхідність нагляду за росіянами на Заході

В офісі президента Чехії Петра Павела пояснили, що означає «режим суворого моніторингу» за росіянами, що живуть на Заході, про який Павел сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Речниця офісу в коментарі Радіо Свобода сказала, що значна більшість жителів Росії підтримує президента Володимира Путіна, агресію проти України і навіть напади на цивільні цілі.

«Враховуючи ці обставини, це було б повним провалом наших власних служб безпеки і загрозою для безпеки наших власних громадян, якби ці служби не приділяли підвищеної уваги російській громаді, яка проживає в нашій країні», – сказала речниця Павела Маркета Ржегакова в електронному листі Радіо Свобода.

Вона додала, що це стосується не кожної окремої людини, а «тих, хто становить фактори ризику».

Напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода Павел сказав, що хоча співчуває росіянам, які виїхали з РФ і стикаються з труднощами через рішення Москви розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року – рішення, яке вони, ймовірно, не підтримують, – «коли триває війна, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час».

«Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалася Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни», – сказав президент Чехії.

Як заявила його речниця, згадка про японських громадян у США під час Другої світової війни «була зроблена в контексті того, що обмежувальні заходи щодо громадян ворожих країн не є чимось новим і застосовувалися в минулому, хоча й у більш жорсткий спосіб».

За її словами, президент не сказав, що цього слід дотримуватися зараз, і жодним чином не мав на увазі «інтернування чи будь-які види переслідувань».

Табори інтернованих, які були оточені колючим дротом і охоронялися солдатами США, були засновані під час Другої світової війни президентом Франкліном Д. Рузвельтом для людей японського походження. Близько 120 000 людей, більшість з яких були американськими громадянами, постраждали від цього кроку, за який уряд США відтоді вибачився і виплатив репарації на суму понад 1,6 мільярда доларів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території. Від самого початку Кремль називає війну «спеціальною операцію».

25 грудня 2022 року президент РФ Володимир Путін заявив, що причиною війни проти України є політика «опонентів Москви», тоді як метою Росії є «об’єднання російського народу». У цьому контексті він заявив, що 99,9% росіян готові «покласти все» на користь країни.

За даними російського «Левада-центру», 73–75% росіян підтримують воєнні дії Росії в Україні.