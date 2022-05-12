ПЦУ: Митрополичий фонд збудує тимчасове житло для людей, чиї домівки зруйнували війська РФ

Митрополичий фонд Православної церкви України збудує тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані російськими військами.

Як повідомила пресслужба ПЦУ, наразі отримано 20 мільйонів гривень на побудову тимчасового житла для 50 родин.

«Перші з них зможуть заселитися вже на початку червня. Планується, що згодом, після відновлення помешкань цих родин в їхніх рідних містах, буде можливість передати це житло іншим постраждалим від війни українцям», – йдеться в повідомленні.

Встановлення модульних будинків буде розпочато з Київщини: в Гостомелі, в селах Озерне, Мощун та інших населених пунктах, що постраждали під час війни. Встановлення такого житла планують завершити до середини літа.

«Хочу закликати тих, хто має таку можливість, долучитися до цієї важливої ініціативи Митрополичого фонду ПЦУ і допомогти тим нашим ближнім, які, на жаль, втратили все», – заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти в Україні. Водночас тисячі людей вже позбулися свого житла через постійні обстріли армії РФ.