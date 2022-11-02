Пентагон: немає ознак того, що було будь-яке незаконне поширення наданої Україні зброї

США не фіксують жодних ознак того, що було будь-яке незаконне поширення зброї, яку надали Україні, але постачання відстежуються, повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

«У нас є невеликі групи, які складаються з персоналу посольства, які проводять певні перевірки надання допомоги у сфері безпеки в різних місцях. І знову ж таки, це частина ширших зусиль уряду США щодо відстеження можливостей, наданих США, та запобігання незаконному поширенню по всій Східній Європі. Я наголошу, що ми не маємо жодних ознак того, що мало місце будь-яке незаконне поширення», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, надані українцям «можливості» ефективно використовуються на полі бою.

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31 жовтня стало відомо, що США відновили виїзні інспекції в Україні, щоб відстежувати постачання зброї Києву.

Напередодні у США нагадали, що запобігають перенаправленню наданої зброї і це роблять за кількома напрямками – повний облік зброї на розподільчих вузлах безпосередньо перед передачею Україні, реєстрація в Україні та відстеження від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту і перевірка даних американським персоналом на місці.

Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень фінської преси про те, що нібито поставлена партнерами в Україну зброя опинилася у злочинців у Фінляндії і що про відповідні маршрути поставок відомо фінським правоохоронцям. Проте Міністерство внутрішніх справ України, яке звернулося до фінських колег, заявило, що поширена напередодні інформація про нібито канал контрабанди української зброї до Фінляндії є фейком.

У Міністерстві закордонних справ України це повідомлення назвали «черговою російською дезінформацією».

Повідомлення про неналежне використання Україною зброї, наданої західним партнерами, з'являються не вперше. Київ таку інформацію назває «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».