Перестрахувальники відмовляються працювати з Росією, Білоруссю та Україною – Reuters

Частина міжнародних перестрахувальних компаній (це компанії, які страхують ризики страхувальників) з початку 2023 року стала відмовлятися від покриття ризиків у Росії, Україні та Білорусі. Про це 3 січня повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За словами голови Gallagher Re International Джеймса Вікерса, багато учасників ринку вирішили, що через продовження війни в Україні є серйозні ускладнення з оформленням страховок, що покривають ці країни. І оскільки перестрахувальники не хочуть переукладати поліси, то й страхувальники, які не можуть гарантувати свої ризики, все менш схильні працювати на нестабільному ринку.

Будь-яке підвищення ставок перестрахувальників, імовірно, позначиться на корпоративних клієнтах страхових компаній. Це може призвести до зростання цін на страхування, пояснили Reuters учасники ринку.

Страхувальники суден, наприклад, уже заявили, що йдуть із ринку. Ставки авіаперестрахування зросли на 200 відсотків через лізингові літаки, що «застрягли» в Росії. «Сектор переживає найбільше зростання цін щонайменше з 2001–2006 років», – заявив Дейвід Фландро, голова аналітичного відділу компанії Howden, яка надає страхові брокерські послуги.