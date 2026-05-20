Набули чинності зміни, що скасовують обмеження на перетин кордону для жінок – ДПСУ

Державна прикордонна служба повідомляє, що набули чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, зокрема і для дерслужбовиць.

«Відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину кордону, затверджених постановою № 57, в частині внесення змін до пункту 2-14 цих правил. Зокрема, уряд постановою від 15 травня 2026 року № 623, зняв обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження», – йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі додали, що вже почали застосовувати нову норму під час контролю в пунктах пропуску.

15 травня про те, що Кабмін скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, це рішення стосується усіх жінок, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах.

Перед тим Держприкордонслужба заявила про спрощення порядку виїзду за кордон для окремих категорій жінок-посадовиць.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Також Правила перетину держкордону передбачають, що високопосадовці, представники органів держвлади, депутати місцевих рад мають право перетинати кордон на підставі рішень про службові відрядження.

