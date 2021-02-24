Кабмін змінив правила перевезення дітей в автокріслах

Кабінет міністрів України на засіданні 24 лютого схвалив постанову «Про внесення змін до Правил дорожнього руху», що дозволяє перевозити дітей без автокрісел за умови зросту дитини понад 145 сантиметрів. Про це повідомила пресслужба уряду.

Відповідно до документа, скасована вікова межа перевезення дітей в автокріслах. До цього в автокріслах потрібно було перевозити дітей, яким не виповнилося 12 років або чий зріст менший за 145 сантиметрів. Ця вимога не поширюється на транспортні засоби, що здійснюють автобусні перевезення та санітарні автомобілі швидкої допомоги.

Також уряд увів поняття «дитяча утримуючи система» – обладнання, що здатне утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яке у разі зіткнення або різкого гальмування автівки зменшує небезпеку травмування дитини шляхом обмеження рухливості її тіла.

«Безпека на дорозі – це пріоритет номер один. Особливо, якщо це питання стосується наших дітей. В Україні вже посилена відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи та імплементуючи ключові європейські підходи та правила у підвищенні безпеки цих перевезень», – зазначив з цього приводу міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Верховна Рада 20 жовтня 2019 року ухвалила в цілому законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Законопроєктом встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей у розмірі 510 гривень, за повторне правопорушення – 850 гривень.

Раніше щодо перевезення дітей, які не досягли 12-річного віку, та чий зріст – менший ніж 145 сантиметрів у транспортних засобах без використання спеціальних засобів убезпечення не було визначено конкретних штрафів.

За чинними нині правилами дорожнього руху, також забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля, а також організовані групи дітей у темну пору доби.