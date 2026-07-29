СБУ підтвердила удар по НПЗ у російській Пермі. Він розташований за понад 1500 км від України

Служба безпеки України заявила про успішне ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1500 км від України.

За даними СБУ, на НПЗ після «прильоту» безпілотників виникла пожежа. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти – один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

У СБУ зауважують, що Лукойл-Пермнафтооргсинтез – один із найбільших нафтопереробних заводів рф потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.



«Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України», – зазначають в українській спецслужбі.

Як повідомили українські моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ та низка російських каналів, вранці 29 липня у Пермі безпілотники знову атакували нафтопереробне підприємство – «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС). Повідомляється, що там виникла пожежа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.