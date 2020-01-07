Супутник NASA знайшов першу планету розміру Землі на придатній для життя відстані від зірки

Супутник для вивчення транзитних екзопланет (TESS) знайшов першу планету розміром із Землю в зоні, придатній для життя, повідомляє космічне агентство NASA.

Планета TOI 700 d розташована на відставні трохи понад 100 світлових років від Землі в південному сузір’ї Дорадо. Вона приблизно на 20% більше за нашу планету і обертається навколо червоного карлика TOI 700 – невеликої і відносно холодної зірки – за 37 днів.

Екзопланета отримує від своєї зірки 86% енергії, яку від Сонця отримує Земля.

Спершу зірку TOI 700 помилково внесли до бази даних TESS як таку, що більш подібна до Сонця, і на основі цього судження вчені вважали планети навколо неї більшими та гарячішими, ніж вони є насправді. Згодом кілька дослідників помітили помилку.

«Коли ми виправили параметри зірки, розміри її планет зменшилися, і ми зрозуміли, що найбільш віддалена від неї подібна до Землі розмірами і перебуває в зоні, придатній для життя. До того ж, за 11 місяців спостереженб ми не побачили спалахів від зірки. Це збільшує шанси на те, що TOI 700 d придатна для життя, і полегшує моделювання її атмосферних та поверхневих умов», – розповіла одна з дослідників, студентка-випускниця Університету Чикаго Емілі Ґілберт.

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Зона, придатна для життя – це не надто близьке й не надто далеке розташування планети щодо зірки, за якого температура її поверхні дозволяє припустити наявність рідкої води.

Відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу, стало одним із досягнень науки, за які Нобелівський комітет присудив премію з фізики в 2019 році. Її отримали науковці Мішель Майор та Дідьє Кело.