Під Москвою впав російський винищувач Су-57

У районі підмосковного міста Звенигорода впав винищувач Су-57, повідомляють видання «Обережно, новини» та близькі до силовиків телеграм-канали «112» та Mash.

За словами очевидців, літак упав між звенигородським мікрорайоном Шихово та селом Луцино. За попередніми даними, пілоти встигли катапультуватися.

Міністерство оборони РФ повідомлення про аварію поки не коментувало.

Понад місяць тому в Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. За твердженням військового відомства РФ, аварія сталася при заході літака на посадку під час планового навчального польоту. Екіпаж встиг катапультуватися.