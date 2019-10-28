Під посольством Росії влаштували TetrisChallenge на тему викрадень людей у Криму

Під стінами посольства Росії у Києві відбулася сорокова поспіль акція проти насильницьких зникнень в анексованому Криму, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.Цього разу «КримSOS» проводив її у форматі TetrisChallenge.

«Ми вирішили показати, з яких інструментів складається бажання Володимира Путіна мати абсолютну владу і повністю придушувати будь-які прояви самовираження, незгоди з тим, що він робить », – пояснив учасник акції, юрист громадської організації« Крим SOS »Денис Савченко.

Під час акції учасник у масці Володимира Путіна виклав на бруківку «інструменти»: іграшкову зброю, військові кораблі і літаки, кримінальний кодекс Росії, наручники та інше.

За словами Савченка, сьогоднішня акція була присвячена двом жертвам насильницьких зникнень в анексованому Криму: Ескендеру Апселямову і Білялу Білялову.

Представники посольства Росії в Києві не вийшли поспілкуватися з активістами.

Управління верховного комісара ООН з прав людини встановило 42 випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму за період від 3 березня 2014 року до 30 червня 2018 року, зазначається у доповіді про дотримання прав людини на півострові, презентованій 13 вересня 2018 року у Києві.

За даними авторів дослідження, найбільшу кількість насильницьких зникнень зафіксували у 2014-му (28 осіб), два випадки сталися у 2015-му, три – у 2016-му, сім – у 2017-му і двоє цього року: 27 осіб були звільнені після того, як їх незаконно тримали під вартою від кількох годин до двох тижнів; 12 залишаються зниклими безвісти; двоє перебувають під вартою, одну особу знайдено мертвою.