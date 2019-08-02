Слідчі повідомили про підозру членам ДВК в окрузі, де переміг Балога – прокуратура

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та детективи місцевої поліції повідомили про підозру п’ятьом членам дільничної виборчої комісії у селі Суха на Закарпатті, повідомляє прокуратура області.

За повідомленням, йдеться про ДВК округу №69, члени якої, за версією слідства, незаконно видали бюлетені на імена виборців, які в цей час перебували за кордоном.

«Було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної ради України перебували за кордоном. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 2 статті 158-1 Кримінального кодексу України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в заяві прокуратури Закарпатської області.

Читайте також: Розгляд позовів щодо проблемних округів може вплинути на підсумки голосування – Сліпачук​

Зараз, за даними прокуратури, триває слідство.

На окрузі №69, за результатами підрахунку всіх бюлетенів, переміг Віктор Балога, який балотувався від партії «Єдиний центр». Друге місце посів кандидат від «Слуги народу» Едгар Токар.

Балога вже обирався до Верховної Ради сьомого скликання від цього округу і був народним депутатом з 2012 по 2014 рік. Ще раніше він обирався до парламенту четвертого скликання за 71-м округом – з 2002 по 2005 рік.

27 липня Центральна виборча комісія скасувала перерахунок голос на окрузі №69.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня. До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) і «Голос» (5,82%).

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.