На 6 дільницях 119 округу Львівщини перерахують голоси – рішення апеляційного суду

Сьогодні Львівський апеляційний адміністративний ухвалив рішення про те, що на шести дільницях 119 округу (районний центр Броди) провести перерахунок голосів виборців. Згідно з даними окружних виборчих комісій, на цьому окрузі переміг кандидат у народні депутати, чинний парламентар від «Європейської солідарності» Михайло Бондар. На 140 голосів йому поступився кандидат від партії «Слуга народу» Оресь Кавецький.

Відтак судді Львівського апеляційного адміністративного суду залишили без змін рішення Львівського окружного адміністративного суду від 28 липня 2019 року.

Михайло Бондар звернувся з апеляцією на рішення суду першої інстанції з вимогою скасувати рішення про перерахунок голосів на шести дільницях.

Тим часом представники партії «Слуга народу» – Орест Кавецький і від громадської організації «Слуга народу України» Віталій Кравчук вимагали, щоб апеляційний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на 40 дільничних виборчих комісіях.

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Орест Кавецький, кандидат від партії «Слуга народу» – засновник підприємства «Ламар груп». Його батько Юрій Кавецький має спільний бізнес із братом народного депутата від «Опозиційного блоку «За життя» Тараса Козака, власника кількох медіахолдингів.

Кандидат у народні депутати Михайло Бондар наголосив, що не боїться перерахунку голосів на 6 дільницях, але наполягає на тому, що підстав для цього немає.

«У день виборів і на другий день не було ніяких скарг від ДВК про порушення виборів. 23 липня вже з’явились скарги від опонентів, написані під копірку, без доказової бази. Рішення судів сумнівні. Немає верховенства права в Україні. Ані спостерігачі, ані представники громадської мережі «Опора», представники кандидатів не виявили порушень на ОВК №119. Рішення судів – це фактично висловлення недовіри членам ДВК», – каже Михайло Бондар.

За словами голови ОВК №119, жодних фальсифікацій у день голосування і під час підрахунку голосів не було.

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«Вже завтра ОВК може зібрати комісії і перерахувати голоси на 6 дільницях. Чекаємо на копію рішення апеляційного суду», – говорить голова ОВК №119 Віктор Лаврін.

Кандидат від партії «Слуга народу» Орест Кавецький і його адвокати не прийшли на оголошення судового рішення.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.