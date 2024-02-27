Підозри будуть оголошені найближчим часом – ОГП про розстріл українських полонених

Підозри російським військовим, причетним до розстрілу українських військовополонених, можуть бути оголошені найближчим часом. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) 27 лютого розповів Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Чиновник, що у деяких випадках встановлені конкретні особи.

«У нас встановлені конкретні особи по деяких із цих випадків, які це вчинили. У нас є свідчення російських військових, які підтверджують це також. У нас вже є вироки по таких випадках, які були в Чернігові, – вже є вирок суду до довічного засудження майора російської армії, який стратив військовополоненого в березні 2022 року. У нас вже є справи в судах щодо цих випадків. У нас є підозри по Харкову, Харківській області. Ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках. Я думаю, що будуть оголошені підозри найближчим часом. Ми ділимося інформацією з міжнародними партнерами, з Міжнародним кримінальним судом. Ми намагаємось залучити якомога більше ресурсів, держав, щоб показати що відбувається», – повідомив Юрій Бєлоусов.

Він додав, що за фактом розстрілу українських військовополонених, відео якого оприлюднив портал DeepState 25 лютого 2024 року, стоїть конкретний підрозділ Збройних сил РФ, але поки не сказав, про який саме підрозділ йдеться. Публікуючи в мережі відео з розстрілами українських полонених, російські військові намагаються деморалізувати українські Збройні сили, стверджує представник ОГП. Бєлоусов переконаний, що за наказами вчиняти такі дії стоїть російське військове та політичне керівництво.

«З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом Збройних сил РФ. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (випадків – ред.) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом… Вони не лише не запобігають таким практикам, а, судячи з усього, максимально їх підтримують і, скоріш за все, віддають прямі накази на здійснення таких дій», – повідомив Юрій Бєлоусов.

Упродовж лютого зʼявилося кілька повідомлень про страти українських військовополонених російськими військовими.

«Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли», – повідомив 25 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.