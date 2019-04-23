У парламенті почали збирати підписи за відставку Парубія

У Верховній Раді 23 квітня почали збір підписів для зняття з посади спікера парламенту Андрія Парубія. Про це заявив депутат від партії «Відродження» Валерій Писаренко.

«Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності», – написав Писаренко у Facebook.

Він додав, що це не означає, що він співпрацює з переможцем президентських виборів Володимиром Зеленським. «Просто прийшов час», – зазначив депутат.

Андрія Парубія було обрано спікером Верховної Ради у квітні 2016 року.