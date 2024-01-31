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Новини | Суспільство

Підривнику гранат на Закарпатті змінили підозру. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення

У грудні 2023 року на Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради підірвав гранати
У грудні 2023 року на Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради підірвав гранати

Дії депутата Керецьківської сільської ради, які підірвав на засіданні три гранати, надалі розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу України). Про це заявила Закарпатська обласна прокуратура.

Правоохоронці сьогодні, 31 січня, змінили кваліфікацію провадження і заявили про зміну раніше повідомленої підозри. Як повідомила Закарпатська обласна прокуратура, максимальне покарання за цією статтею, що може загрожувати особі у разі доведення провини – довічне позбавлення волі.

«До цього чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих унаслідок теракту – депутатів Керецьківської сільської ради», – йдеться у повідомленні пресслужбіи місцевої прокуратури.

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Відомство посилається на отримані правоохоронцями висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого. Вони підтверджують, зокрема, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма.

Результати судово-медичної експертизи щодо другого загиблого очікуються.

За інформацією прокуратури, сам підривник станом на сьогодні все ще перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Розслідування кримінального правопорушення триває.

У грудні 2023 року на Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Внаслідок вибуху травми різного ступеня отримали 26 людей, з них семеро були у важкому стані, серед них – сам депутат-підривник. Наразі двоє важкопоранених померли.

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